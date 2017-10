Novomeški kriminalisti podali ovadbo zaradi povzročitve stečaja z goljufijo

Metlika, 10. oktobra - Novomeški kriminalisti so obravnavali sum storitve kaznivega dejanja in po preiskavi na tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem. Ovadili so tri moške, ki naj bi povzročili stečaj družbe, v katerem upniki niso bili poplačani, nastala škoda pa presega milijon evrov.