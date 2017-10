Ob dnevu duševnega zdravja v Kopru niz dejavnosti za osveščanje prebivalstva

Koper, 10. oktobra - Ob svetovnem dnevu duševnega zdravja je mreža organizacij pod okriljem NIJZ v Kopru pripravila niz dejavnosti pod skupnim naslovom Iz stiske do rešitve, katerih namen je razbijanje stereotipov in osveščanje o duševnem zdravju. Tako so denimo pred Armerio pripravili izkustveno delavnico labirint nasilja, s katero nagovarjajo celotno populacijo.