Čoklu in Leskovarju zaradi oškodovanja Impola po dve leti pogojne zaporne kazni

Maribor, 10. oktobra - Mariborsko sodišče je vodilna menedžerja Impola Jerneja Čokla in Vladimirja Leskovarja zaradi zlorabe položaja in s tem oškodovanja družbe v višini 1,6 milijona evrov za zdaj še nepravnomočno obsodilo na vsakega po dve leti pogojne zaporne kazni s preizkusno dobo štirih let. Tako obramba kot tožilstvo sta na izrečeno sodbo že napovedala pritožbo.