Po turobnem septembru nas v oktobru čaka "babje poletje"

Ljubljana, 10. oktobra - Po svežem in mokrem septembru nas v oktobru čaka daljše obdobje suhega, toplega in sončnega vremena, ki mu pravimo tudi "babje poletje", je za STA pojasnil dežurni meteorolog Brane Gregorčič. Obdobje stabilnega vremena bo izrazitejše po četrtku. Dnevne temperature bodo ob koncu tedna in v začetku prihodnjega tedna presegale 20 stopinj Celzija.