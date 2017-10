V Ljubljani konferenca o avstrijsko-italijanski fronti v prvi svetovni vojni

Ljubljana, 12. oktobra - V Muzeju novejše zgodovine Slovenije se danes začenja dvodnevna mednarodna konferenca z naslovom Od zmage do poraza, od poraza do zmage: avstrijsko-italijanska fronta od Kobarida do Vittoria Veneta. Sodelujoči se bodo osredotočili na različne vidike dogajanja na avstrijsko-italijanski fronti v zadnjem letu in pol prve svetovne vojne.