Biotehniški izobraževalni center Ljubljana obeležuje 70-letnico delovanja

Ljubljana, 10. oktobra - Biotehniški izobraževalni center Ljubljana oktobra praznuje 70-letnico delovanja. Koordinator projektov Boštjan Ozimek je za STA dejal, da je v center danes vključenih nekaj več kot 3500 dijakov, študentov in odraslih. Ti svoje praktično znanje pridobivajo v realnem učnem okolju, kot so pekarna, veterinarska ambulanta in mikropivovarna.