V Beti končali postopek prisilne poravnave

Metlika, 10. oktobra - V metliški Beti, eni vodilnih evropskih proizvajalk barvane poliamidne preje, ki je bila od leta 2013 v prisilni poravnavi, so omenjeni postopek v ponedeljek končali. Beti je v štirih letih pod novimi lastniki in z novim vodstvom stabilizirala poslovanje, kar se je odrazilo v pozitivnih poslovnih izidih in tudi naložbah, je sporočilo njeno vodstvo.