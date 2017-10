Pregled najnovejših napovedi rasti BDP za Slovenijo

Ljubljana, 10. oktobra - Domače in mednarodne ustanove po lanski 3,1-odstotni gospodarski rasti napovedi za letos popravljajo navzgor. Sredi leta so jih popravili na okoli 3,5 odstotka, z jesenskimi napovedmi pa so se te začele dvigovati na štiri odstotke ali še višje. STA objavlja pregled zadnjih objavljenih napovedi za Slovenijo.