New York, 10. oktobra - Hokejisti v severnoameriški ligi NHL so ponoči odigrali sedem tekem. St.Louis se je v New Yorku pri moštvu Islanders veselil nove, že tretje zmage in je skupaj s Torontom najuspešnejša ekipa lige. St. Louis je zmagal šele po izvajanju kazenskih strelov s 3:2.