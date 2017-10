Ob obletnici športne tragedije v Andih vnovič strmoglavilo letalo

Montevideo, 10. oktobra - Pred obalo Urugvaja je ob slovesnosti ob 45. obletnici letalske tragedije v Andih vnovič strmoglavijo letalo. Življenje je izgubil čilenski zdravnik, njegovo truplo so našli v ponedeljek, pilotu pa je po strmoglavljenju uspelo preplavati 200 metrov do obale in se rešiti, poroča agencija dpa.