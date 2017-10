Chelsea Manning ena od zvezd newyorškega festivala

New York, 10. oktobra - Chelsea Manning je bila v ponedeljek ena od zvezd tradicionalnega newyorškega festivala, to je vsakoletnega zbora novinarjev, pisateljev, umetnikov in politikov oziroma ustvarjalcev novic, kjer je povedala svojo zgodbo o predaji tisočev dokumentov WikiLeaksu, zaporu in izpustitvi letos maja.