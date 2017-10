Kalifornijski požari do ponedeljka zahtevali najmanj deset življenj

San Francisco, 10. oktobra - Guverner ameriške zvezne države Kalifornije Jerry Brown je zaradi številnih požarov v naravi v ponedeljek razglasil izredne razmere za sedem okrožij na severu države in na jugu v okrožju Orange blizu Los Angelesa, policija in gasilci pa so do ponedeljka zvečer poročali o najmanj desetih smrtnih žrtvah.