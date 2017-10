Newyorške borze končale v rdečem

New York, 9. oktobra - Newyorške borze so danes trgovanje zaključile v rdečem, in sicer v pričakovanju rezultatov ključnih ekonomskih raziskav in poročil o zaslužkih, ki ta teden vključujejo rezultate prodaje na drobno za september in zaslužke velikih bank, vključno z JP Morgan Chase in Bank of America, poroča AFP. Vrednosti delnic General Motors in Tesle so se znižale.