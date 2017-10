Vozovnici za nogometno SP še Islandiji in Srbiji

Ljubljana, 9. oktobra - Predzadnji dan evropskih kvalifikacij za SP 2018 je prinesel še dva zanesljiva potnika v Rusijo. Poleg Španije, ki je imela prvo mesto zagotovljeno že prej, sta danes do zmag v skupinah prišli še Islandija po slavju proti Kosovu z 2:0 ter Srbija po tesnem uspehu proti Gruziji z 1:0. Kot drugovrščene so končale Irska, Italija in Hrvaška.