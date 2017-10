Finance: Kaj bi morale biti predvolilne teme (10. 10.)

Ljubljana, 9. oktobra - Dozdajšnje predvolilne teme me niso preveč navdušile, a bi lahko bilo huje. Od predsedniških kandidatov me zanima predvsem stališče do višje neto plače in kako do nje brez obremenjevanja podjetij. Podjetja kot delodajalec plač ne morejo dvigniti, država pa tudi ne, ker mora dvigniti davke ali zrezati odhodke, piše Janez Tomažič v Financah.