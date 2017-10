Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (9. 10.)

Ljubljana, 9. oktobra - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o tem, da nekdanji slovenski premier Janez Janša, prokurist Rotisa Ivan Črnkovič in upokojeni brigadir Tone Krkovič od države terjajo skupno več kot 15 milijonov evrov zaradi nezakonitega zapora. Poročale so tudi o sprejetju zakona o kolektivnih tožbah, ki bo veljal od aprila 2018.