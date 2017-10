V Novi Gorici prva čezmejna skupna seja treh občinskih svetov

Nova Gorica, 9. oktobra - V Novi Gorici so danes pripravili prvo srečanje treh občinskih svetov občin ustanoviteljic Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje (EZTS). Osrednja tema srečanja je bila predstavitev projektov, za katere so občine Nova Gorica, Gorica in Šempeter-Vrtojba že pridobile denar iz evropskih skladov.