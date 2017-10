Slovenski državljan ropal v Zagrebu

Zagreb, 9. oktobra - Zagrebška policija je danes objavila, da so priprli 26-letnega slovenskega državljana, ki ga sumijo dveh ropov in enega poskusa ropa v središču Zagreba. Slovenec je konec septembra in v začetku oktobra oborožen z nožem in bombo oropal menjalnico in kiosk, neuspešen pa je bil pri tretjem poskusu ropa prav tako menjalnice sredi Zagreba.