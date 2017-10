Zmerno optimistična gibanja na Wall Streetu

New York, 9. oktobra - Tečaji vrednostnih papirjev na borzi na Wall Streetu se v začetku današnjega trgovanja zmerno zvišujejo. S tem sledijo gibanjem na večini borz v Evropi in pred tem v Aziji. Po lovljenju rekordov v zadnjem času sicer večjih premikov danes ni pričakovati, poleg tega so obvezniški trgi zaradi praznovanja Kolumbovega dne zaprti.