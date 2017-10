Sumljivo torbo na železniški postaji v Ljubljani uničili, a v njej le oblačila

Ljubljana, 9. oktobra - Sumljivo torbo, ki so jo danes okoli 13.30 opazili pri blagajni na železniški postaji v Ljubljani, so policisti oddelka za protibombno zaščito na Generalni policijski upravi uničili, a so v torbi našli le oblačila. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil, promet okoli železniške postaje pa je znova sproščen.