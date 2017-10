V Ljubljani se začenja festival stripa Tinta

Ljubljana, 10. oktobra - Na različnih ljubljanskih prizoriščih se bo danes začel osrednji festivala stripa Tinta. Naslednik Stripolisfesta ljubiteljem stripa ves mesec ponuja od razstav, filmskih projekcij in delavnic do druženj z avtorji in založniki. Festivalski dogodki bodo predstavili tako aktualne domače izdaje kot širši pogled na položaj in kondicijo te umetnosti.