Marušiča in Cugmasa na sodišče privedli policisti

Koper, 9. oktobra - Več kot leto dni od vložitve obtožnice in 11 mesecev od prvega razpisanega naroka sta na okrajno sodišče v zvezi z domnevno sporno pogodbo o svetovanju stopila rektor Univerze na Primorskem Dragan Marušič in odvetnik Velimir Cugmas, pri čemer so ju na sodišče privedli policisti. Obtoženca se o krivdi nista izrekla, saj obtožnice nista razumela.