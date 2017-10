Na Ljubljanskem gradu danes tradicionalna trgatev mestne trte

Ljubljana, 10. oktobra - Na Ljubljanskem gradu se bo danes odvila tradicionalna mestna trgatev Grajske žametovke, ki je dobro obrodila, so sporočili iz Ljubljanskega gradu. Gre za potomko trte z mariborskega Lenta, ki je najstarejša žlahtna trta na svetu, na gradu pa so jo leta 1990 zasadili kot znak prijateljstva med mestoma Maribor in Ljubljano.