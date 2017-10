Evropski komisar Avramopulos v Ljubljani o podrobnostih reforme schengna

Ljubljana, 10. oktobra - Predsednik vlade Miro Cerar in notranja ministrica Vesna Györkös Žnidar bosta danes gostila evropskega komisarja za migracije, notranje zadeve in državljanstvo Dimitrisa Avramopulosa. Govorili bodo o sodelovanju na področju migracij, upravljanja mej in varnosti, pri čemer naj bi komisar predstavil podrobnosti za posodobitev schengenskih pravil.