Prijeli 29-letnega domnevnega piromana s ptujskega območja

Maribor, 9. oktobra - Policisti so v noči iz petka na soboto v Dornavi prijeli 29-letnega moškega, ki ga sumijo, da je v zadnjem času na območju Ptuja in Gorišnice namerno povzročil vsaj devet požarov oziroma požigov. Kot je danes povedal pomočnik vodje mariborskih kriminalistov Andrej Kolbl, so osumljenca pridržali, povzročil pa naj bi za 2,4 milijona evrov škode.