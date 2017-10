Zaradi sumljive torbe evakuacija na ljubljanski železniški postaji

Ljubljana, 9. oktobra - Ljubljanske policiste so danes okoli 13.30 obvestili o tem, da je pri blagajni na železniški postaji v Ljubljani sumljiva torba. Policisti so zavarovali območje, omejili dostop in evakuirali prostore. Ko bodo policisti končali aktivnosti, pa bodo posredovali dodatne informacije, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.