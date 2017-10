Na Brdu pri Kranju danes sestanek koordinacijskega odbora ministrov Slovenije in Italije

Brdo pri Kranju, 10. oktobra - Na Brdu pri Kranju bo danes šesto zasedanje koordinacijskega odbora ministrov Slovenije in Italije. Zasedanje bosta vodila zunanja ministra Karl Erjavec in Angelino Alfano. Koordinacijski odbor je eden najpomembnejših okvirjev za izmenjavo stališč o ključnih področjih sodelovanja in razpravo o novih priložnostih za razvoj odnosov med državama.