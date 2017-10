Določeni pari decembrskega klubskega SP

Abu Dabi, 9. oktobra - Branilec naslova Real Madrid bo v polfinalu klubskega svetovnega prvenstva, ki bo med 6. in 16. decembrom v Združenih arabskih emiratih, igral z zmagovalcem četrtfinalnega dvoboja med azijskim prvakom ter boljšim iz kvalifikacijske tekme med novozelandskim Aucklandom in gostiteljico Al Jaziro, so določili na žrebu v Abu Dabiju.