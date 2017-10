Na sprejemu pri Brglezu nekdanji predsedniki DZ

Ljubljana, 9. oktobra - Predsednik DZ Milan Brglez in generalna sekretarka Uršula Zore Tavčar sta danes v sklopu zaznamovanja 25. obletnice prvega oblikovanja DZ v ljubljanski vili Podrožnik sprejela nekdanje predsednike in generalne sekretarje DZ. Od desetih nekdanjih predsednikov so se sprejema udeležili le trije, so pa prišli vsi dosedanji generalni sekretarji.