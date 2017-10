V Portorožu Evro-sredozemska konferenca Izobražujmo za dialog

Portorož, 9. oktobra - V organizaciji ministrstva za izobraževanje, znanost in šport v sodelovanju z ministrstvom za zunanje zadeve, Anna Lindh Fundacijo in Evro-sredozemsko univerzo (Emuni) v Portorožu poteka dvodnevna Evro-sredozemska konferenca Izobražujmo za dialog. Razprave se lotevajo tem medkulturnosti ter krepitve socialnih in državljanskih kompetenc.