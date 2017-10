Ob obletnici Nove Gorice razstava o Frnaži

Nova Gorica, 9. oktobra - V novogoriški galeriji Frnaža je od danes na ogled razstava Frnaža - mesto v malem. To je zgodba o edini večji stavbi sredi polj med Grčno in Solkanom, ki je lahko nudila streho nad glavo številnim graditeljem novega mesta, zato so ob 70. obletnici gradnje Nove Gorice o tej stavbi postavili razstavo.