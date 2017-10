Merklova bo koalicijske pogovore začela prihodnjo sredo

Berlin, 9. oktobra - Nemška kanclerka Angela Merkel je liberalce (FDP) in Zelene naslednjo sredo povabila na ločene predhodne pogovore glede oblikovanja nove vladne koalicije. Naslednji petek je nato predvideno skupno srečanje konservativne unije CDU in CSU, FDP in Zelenih, je danes na skupni novinarski konferenci z vodjo CSU Horstom Seehoferjem dejala Merklova.