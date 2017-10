Sedem mesecev po volitvah na Nizozemskem le oblikovali koalicijo

Haag, 9. oktobra - Sedem mesecev po parlamentarnih volitvah je danes na Nizozemskem le prišlo do dogovora o vladni koaliciji. Sklenile so jo dve liberalni in dve krščanski stranki, vlado pa bo še naprej vodil Mark Rutte iz desnoliberalne stranke VVD, poroča nemška tiskovna agencija dpa.