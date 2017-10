Mariborsko sodišče bo razsodilo o morebitnem oškodovanju Impola

Maribor, 10. oktobra - Na mariborskem okrožnem sodišču bodo danes predvidoma izrekli sodbo vodilnima človekoma podjetja Impol Jerneju Čoklu in Vladimirju Leskovarju. Tožilstvo ju v več let trajajočem sodnem procesu in po več spremenjenih obtožnicah še vedno bremeni oškodovanja bistriškega predelovalca aluminija, ki je povezano s procesom lastninjenja družbe.