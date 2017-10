Ljubljanske tržnice bi lahko krasile nove stojnice

Ljubljana, 9. oktobra - Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice je prek anketnega natečaja izbralo podobo novih stojnic, ki bi lahko krasile ljubljanske tržnice. Zmagovalno rešitev so pripravili v biroju Medprostor, prvi odzivi prodajalcev pa so po besedah podžupana Janeza Koželja dobri. Najprej bo treba sicer s prototipom ugotoviti, ali so stojnice primerne.