Na okrogli mizi pozvali k pospešenim pogajanjem o brexitu

Ljubljana, 9. oktobra - Britansko-slovenska gospodarska zbornica je v okviru konference Sports Meets Business danes v Ljubljani pripravila okroglo mizo o brexitu, na kateri so se osredotočili na posledice za podjetja. Panelisti so se zavzeli za pospešitev pogajanj med Otokom in EU ter obojestransko koristen dogovor, ki bi omilil negativne posledice za poslovanje.