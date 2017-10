V Podlehniku v gostilniškem obračunu huje ranjen moški

Podlehnik, 9. oktobra - Podlehniški policisti so v nedeljo zvečer v enem od tamkajšnjih gostinskih lokalov obravnavali pretep, v katerem je bil huje poškodovan 47-letni moški. Do pretepa je prišlo, ko je 39-letni moški najprej udaril žensko istih let, v bran pa sta ji stopila dva gosta lokala. Zoper 39-letnika, ki je že prejel denarno kazen, bodo vložili kazensko ovadbo.