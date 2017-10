Ljubljana, 9. oktobra - Pogovor z ministrico za obrambo Andrejo Katič na temo Prostovoljno gasilstvo včeraj, danes, jutri bo ob 17. uri v dvorani gasilskega doma PGD Moravske Toplice na naslovu Dolga ulica 63 v Moravskih Toplicah. Sodeloval bo tudi generalni direktor Uprave RS za zaščito in reševanje Darko But, so še sporočili z ministrstva za obrambo.