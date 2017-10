Ljubljana, 9. oktobra - Pomočnik vodje sektorja kriminalistične policije PU Maribor Andrej Kolbl bo danes ob 13. uri na novinarski konferenci v sejni sobi PU Maribor na Maistrovi ulici 2 v Mariboru spregovoril o povečanem številu požarov na območju policijskih postaj Ptuj in Gorišnica, za katere obstaja sum, da so namerno podtaknjeni, so sporočili iz PU Maribor.