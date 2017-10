Dnevnik: Pelji se v center in tam parkiraj (9. 10.)

Ljubljana, 9. oktobra - Ko je jeseni 2015 oblast v Oslu prevzela progresivna politična koalicija, si je zadala načrt do 2030 zmanjšati emisije toplogrednih plinov na raven iz leta 1995. Prodali so naložbe v premogovni industriji, začeli razvijati sistem daljinskega ogrevanja na obnovljive vire in napovedali popolno zaporo mestnega središča, v Dnevniku piše Peter Pahor.