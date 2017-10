ZDA in Turčija vzajemno zamrznili izdajanje vizumov

Washington/Ankara, 9. oktobra - Diplomatski spor med ZDA in Turčijo, ki ga je sprožila aretacija turškega uslužbenca na ameriškem konzulatu v Istanbulu, se zaostruje. ZDA so v nedeljo zvečer sporočile, da bodo suspendirale izdajanje vizumov osebam iz Turčije, ki niso priseljenci. Ankara se je na to odzvala s sprejetjem enakega ukrepa.