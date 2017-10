Tri kolajne za Slovence na EP v francoskem boksu

Bruselj, 9. oktobra - Belgijski Loverval je bil prizorišče evropskega prvenstva v savatu. V disciplini francoski boks je slovenska reprezentanca osvojila tri kolajne, in sicer sta v dveh najtežjih kategorijah srebro in bron osvojila Klara Rosič (+75 kg) in Rok Topolovec (+85 kg), v kategoriji do 65 kg pa je po bronastem odličju segel izkušeni Blaž Dajčman.