V streljanju na Dolenjskem poškodovan moški, storilca že prijeli

Novo mesto, 8. oktobra - Pozno popoldne je na Dolenjskem prišlo do streljanja. V okolici Šentjošta pri Stopičah naj bi 67-letni moški dvakrat ustrelil 45-letnika. Ranjenega so prepeljali v bolnišnico in ni v smrtni nevarnosti. Policisti so storilca že prijeli, so poročanje medijev potrdili na Policijski upravi Novo mesto.