Mura spet prehitela Dravo

Ljubljana, 8. oktobra - Nogometaši Drave so bili na vrhu prvenstvene razpredelnice 2. SNL le en dan. Mura jo je po zmagi nad Roltek Dobom s 5:1 spet prehitela za točko. Kljub visoki zmagi pa Sobočani niso imeli lahkega dela. Že v prvi minuti so doživeli šok, prejeli gol, toda nato so spretno izkoristili igralca več na igrišču.