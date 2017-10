Kim Pletikos zmagala v srebrni skupini

Barcelona, 8. oktobra - V katalonski prestolnici se je zaključilo odprto evropsko prvenstvo v razredih laser radial in laser standard. Slovenske predstavnice Kim Pletikos, Lin Pletikos in Valentina Baruca so se pomerile v konkurenci olimpijskega razreda laser radial, na koncu pa je bila najboljša Kim Pletikos, ki je slavila v srebrni skupini.