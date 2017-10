Ljubljana, 8. oktobra - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste je gost promet z zastoji na na ljubljanski južni obvoznici zaradi del med priključkoma Rudnik in Ljubljana center v smeri Kozarij. Zaradi kolesarske prireditve bo do 16.30 več kratkotrajnih popolnih zapor na cestah Ljubljana-Brezovica in Brezovica-Dobrova.