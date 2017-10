Plenković želi vprašanja hrvaških meja reševati z dialogom

Zagreb, 8. oktobra - Hrvaški predsednik Andrej Plenković je danes v saboru zatrdil, da želi Hrvaška odprta vprašanja meja s svojimi sosedami reševati z dialogom in v duhu dobrososedskih odnosov. Dotaknil se je tudi vprašanja Agrokorja in zavrnil ocene iz Sberbanke, da je Hrvaška ta koncern nacionalizirala in da bi zato morala vrniti njegove dolgove.