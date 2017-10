Tedenska napoved - rekreacija od 10. do 16. 10.

Dunking Devils za vse adrenalina željne decembra odpirajo trampolin park

Slovenska akrobatska skupina Dunking Devils že leta navdušuje občinstvo po celem svetu. Z navdušenjem pričakuje decembrsko odprtje največjega trampolin parka v Sloveniji. Center v ljubljanskem nakupovalnem središču BTC bo nosil ime WOOP! ter bo ponujal ogromno. Vrata bodo odprta za vse adrenalina in rekreacije željne. Videoposnetek STA si lahko ogledate na https://www.sta.si/2435510/dunking-devils-za-vse-adrenalina-zeljne-decembra-odpirajo-trampolin-park

IZBRANI DOGODKI

12. Kongres športa za vse

Telesna neaktivnost je četrti najpogostejši faktor tveganja za predčasno umrljivost. Številne evropske države se tega problema zavedajo in ukrepajo. V svetu je na tem področju vedno bolj aktualno povezovanje športne in medicinske stroke ter predpisovanje športne vadbe na napotnico, s čimer se spodbuja prebivalstvo k aktivnemu življenjskemu slogu s športom. Zato je Olimpijski komite Slovenije-Združenje športnih zvez skupaj s soorganizatorji kongresa kot osrednje temo letošnjega, 12. Kongresa športa za vse, izbral naslov Športna stroka in medicina v partnerstvu varne, kakovostne in učinkovite vadbe. Kongres je namenjen športnim delavcev, strokovnemu in medicinskemu osebju v zdravstvenih domovih, športnim klubom in društvom, ki jim sodelovanje z medicinsko stroko lahko prinaša novo poslovno priložnost, športnim zvezam in vsem ostalim, ki delujejo na področju športne rekreacije. Informacije: https://web2.meetpoint.si/kongres-sporta-za-vse

48. Narava zdravje

Radi živite uravnoteženo, zdravo in okolju prijazno? Vitalno? Vas zanima, kako delovati trajnostno? Ste ozaveščeni pri odločanju in izbiranju vsebin in ponudbe s področja storitev in izdelkov za zdravo življenje? Posvetujte se s strokovnjaki z različnih področij, ki bodo za vas na voljo na sejmu Narava zdravje v Ljubljani, ki bo med 12. in 15. oktobrom na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Tam boste lahko izbirali tudi med delavnicami, predavanji, pokušinami in predstavitvami, del bogatega programa pa bodo tudi Miniolimpijada za predšolske otroke, predstavitev nevarnosti prepovedanih poživil v športu, Zdravstvena fakulteta bo pripravila meritve telesne pripravljenosti, s svojimi programi pa se bodo, v okviru programa Razgibajmo Ljubljano, predstavila tudi nekatera športna društva. Informacije: www.narava-zdravje.si

X-tek Dimnice 2017

To je za zdaj edini tek v Sloveniji, ki je speljan skozi kraško podzemlje. Posvečen je varovanju kraškega podzemlja (1 evro od startnine bo namenjen za čiščenje kraških jam), Brkinom in Brkincem. Legenda pripoveduje, da v Dimnicah, iz katerih se pozimi kadi, hudič prekajuje meso. Start teka v nedeljo, 15. oktobra, je pred vhodom v jamo. Proga je speljana od vhoda v jamo krožno, skozi Plesno proti Vilinski dvorani in mimo Rolling stone nazaj, na površje (700 m), kjer se nadaljuje po poteh okrog Slivja (še 2600 m, od tega 800 m asfalt); cilj je na istem mestu kot start. Informacije: www.ljudstvotekacev.si

KOLEDAR

TOREK, 10. oktobra

AJDOVŠČINA - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo.

BREŽICE - Sromlje - Orlica; pohodništvo. Informacije: http://pdbrezice.si/

KOPER - Kolesarska runda po deželi refoška; kolesarstvo. Informacije: www.drustvo-raketa.com/

KRŠKO - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo.

TRBOVLJE - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo.

SREDA, 11. oktobra

LJUBLJANA - Plezalni popoldan v Vipavski Beli; športno plezanje. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

BREŽICE - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo.

MEDVODE - Ratitovec (1678 m); planinstvo. Informacije: http://planinskodrustvo-medvode.si/

SEŽANA - Cooperjev tekaški preizkus; tek. Informacije: www.sport-sezana.com

SEŽANA - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo.

ŽALEC - Limbarska gora (773 m); pohodništvo. Informacije: www.pdzalec.si/

ČETRTEK, 12. oktobra

LJUBLJANA - 48. Narava zdravje; sejem. Informacije: www.narava-zdravje.si

LJUBLJANA - Voden izlet in delavnica; gorsko kolesarstvo. Informacije: www.kd-rajd.si/

PTUJ - Izlet za seniorje; pohodništvo. Informacije: www.pdptuj.si

HORJUL - Burjakov spominski pohod; pohodništvo. Informacije: www.pd-horjul.si/

PETEK, 13. oktobra

LJUBLJANA - Dabarski kukovi (Hrv); športno plezanje. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LITIJA - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo.

MARIBOR - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo.

MARIBOR - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo.

MISLINJA - Haloze; pohodništvo. Informacije: www.pdmislinja.si/

VRHNIKA - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo.

SOBOTA, 14. oktobra

LJUBLJANA - Rjavčki vrh (1898 m); planinstvo. Informacije: www.pdcrnuce.si/

LJUBLJANA - Slemenova špica (1911 m); planinstvo. Informacije: http://pd-iskra-lj.si

LJUBLJANA - Jeruzalem; pohodništvo.

LJUBLJANA - Baška, Kanjon Vrženica (Hrv, Otok Krk); pohodništvo. Informacije: Gregor Rihar, 041 211 693, grega@pd-viharnik.si; www.pd-viharnik.si

LJUBLJANA - Neznano; pohodništvo. Informacije: www.pd-imp.si/

LJUBLJANA - Brda (2008 m); planinstvo. Informacije: http://pdrtv.si/

LJUBLJANA - Stenar (2501 m); planinstvo. Informacije: www.pdlpp.si/

LJUBLJANA - Murnovec (1866 m); planinstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Nad Krnico (1882 m), Kal (2001 m); planinstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Mali Golak (1480 m); planinstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Slemenova špica (1911 m); planinstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Tolsti vrh (1715 m); planinstvo. Informacije: www.aozeleznicar.org/

LJUBLJANA - V neznano; pohodništvo. Informacije: www.planinskodrustvo-delo.com/

TRŽIČ - Kurji vrh (1762 m); planinstvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-trzic.si

CELJE - Kum (1220 m); pohodništvo. Informacije: www.pd-ojstrica.si/

CELJE - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo.

CELJE - Dleskovška planota; pohodništvo. Informacije: www.pdrustvo-ptce.si/

CERKNICA - Ptujska planinska pot; pohodništvo. Informacije: http://pdcerknica.host-ed.me/

DOBROVO - 20. kolesarski vzpon na Sabotin; kolesarstvo. Informacije: Brda TIC, 05 395 95 95, tic@brda.si

GROSUPLJE - Pohod po starih stezah Št. Jurija; pohodništvo.

GROSUPLJE - 9. pohod po Poti kulturne dediščine; pohodništvo.

HRASTNIK - Kostanjev piknik na Kalu (985 m); pohodništvo. Informacije: www.pdhrastnik.si/

HRPELJE - Kostanjev praznik v Rodiku: kolesarska tura; turno kolesarstvo. Informacije: www.adriaction.com

HRPELJE - Kostanjev praznik v Rodiku: 5. kostanjev tek; tek. Informacije: http://rodik.si

HRPELJE - Kostanjev praznik v Rodiku: Kostanjev pohod; pohodništvo. Informacije: http://rodik.si

HRPELJE - Kostanjev praznik v Rodiku: Športna delavnica za otroke; pohodništvo. Informacije: http://rodik.si

IDRIJA - Staro Utro (1600 m); pohodništvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-idrija.si

JESENICE - Pohod ob polni luni; pohodništvo. Informacije: www.pdjavornikkoroskabela.si/

KOMENDA - Lepenatka (1426 m); planinstvo. Informacije: www.pd-komenda.si

KOPER - Dnevi odprtih vrat koprskega športa 2017: Festival odbojke; odbojka.

KRANJ - Slemenova špica (1911 m); planinstvo. Informacije: www.turni-klub-gora.si/Skala/

KRANJ - Mrzla gora (2203 m); planinstvo. Informacije: http://pdkranj.si

LAŠKO - Kriška gora (1471 m); planinstvo. Informacije: www.recica.si

LITIJA - Donačka gora (884 m); pohodništvo. Informacije: www.pdrustvo-litija.si/

LJUTOMER - Hochlantsch (Aut, 1722 m); planinstvo. Informacije: www.pd-ljutomer.si/

MARIBOR - Smrekovec (1577 m); planinstvo. Informacije: http://pd-mbmatica.si/

MARIBOR - Dleskovška planota (2023 m); planinstvo. Informacije: www.jakobaljaz.si/

MARIBOR - Ojstrica (2350 m); planinstvo. Informacije: www.pdtam.org/

MARIBOR - Debela peč (2014 m); planinstvo. Informacije: http://pd.vecer.com/

MARIBOR - Pohod s TA Balkanika; pohodništvo. Informacije: www.hej-gremonaprej.si/

MURSKA SOBOTA - Žavcarjev vrh (915 m); pohodništvo. Informacije: www.pdmaticams-drustvo.si/

NOVA GORICA - Festival pohodništva Goriške: Pohod po Gregorčičevi poti; pohodništvo. Informacije: www.novagorica-turizem.com

NOVA GORICA - V neznano; pohodništvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-ng.si

NOVO MESTO - Kostanjev piknik; pohodništvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-nm.si/

PODČETRTEK - Družinski pohod in piknik; pohodništvo. Informacije: http://pd-at.si/

POLZELA - Kostanjev piknik na Gori Oljki (733 m); pohodništvo. Informacije: www.pd-polzela.si

PORTOROŽ - Bike festival Portorož, pozdrav jeseni; kolesarstvo. Informacije: www.fatburn.si

PORTOROŽ - Nočni tek Portorož; tek. Informacije: www.fatburn.si

PREVALJE - Peca (2125 m); planinstvo. Informacije: www.pdprevalje.si

PTUJ - Pohod po Stoperški PP; pohodništvo. Informacije: www.pdptuj.si

RIBNICA - Svinška planina (Avt, 2079 m); planinstvo. Informacije: www.planinskodrustvo-ribnica.si/

RIMSKE TOPLICE - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo.

ROGAŠKA SLATINA - Svečinska planinska pot; pohodništvo. Informacije: www.pd-boc.com/

ROGAŠKA SLATINA - Po stoperški planinski poti; pohodništvo. Informacije: http://pdvrelec.wordpress.com/

ROGAŠKA SLATINA - Mednarodni rekreativni turnir; namizni tenis.

SEVNICA - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo.

SEŽANA - Peca (2125 m); planinstvo. Informacije: www.pdsezana.org/

STAHOVICA - Spominski pohod; planinstvo. Informacije: www.pdbajtar.si

ŠENČUR - Jakobova pot; pohodništvo. Informacije: www.td-sencur.si/

ŠENTJUR - Smrekovec (1577 m); planinstvo. Informacije: www.pdslivnica.com/

ŠENTJUR - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo.

ŠENTJUR - Macesnovec (1926 m); planinstvo. Informacije: www.planinskodrustvo-sentjur.si

ŠKOFJA LOKA - Krofička (2083 m); planinstvo. Informacije: www.pd-skofjaloka.com

ŠOŠTANJ - Raduha (2062 m); planinstvo. Informacije: www.pd-sostanj.si/

ŠOŠTANJ - Naravovarstveni izlet; pohodništvo. Informacije: www.pd-sostanj.si/

TREBNJE - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo. Informacije: www.zd-tr.si

VELIKE LAŠČE - Svinška planina (Aut, 2079 m); planinstvo. Informacije: http://pd.velike-lasce.si

ŽALEC - Hom (715 m); pohodništvo. Informacije: www.pdzabukovica.si/

ŽALEC - 50 let planinske postojanke na Homu in 45 let Savinjske planinske poti; pohodništvo. Informacije: www.pdzabukovica.si

ŽALEC - Pohod krajanov na Hom (715 m); pohodništvo. Informacije: www.pdzabukovica.si

ŽALEC - Ponikva; orientacija. Informacije: www.pdzalec.si/

ROGATEC - Planinsko orientacijsko tekmovanje; orientacija. Informacije: www.pd-sloga.si/

ROGATEC - Orientacijsko tekmovanje; orientacija. Informacije: www.pd-sloga.si/

BRDA - 20. vzpon na Sabotin; kolesarstvo. Informacije: www.kdbrda.si

HAJDINA - Rekreativno kolesarjenje; kolesarstvo.

MAJŠPERK - 17. pohod po Stoperški planinski poti; pohodništvo. Informacije: www.pd-stoperce.si

CIRKULANE - Mangart (2679 m); planinstvo. Informacije: www.planinci-cirkulane.si

ROGAŠOVCI - Pohod na Kostanjev piknik; pohodništvo. Informacije: www.td-rogasovci.si

VIDEM PRI PTUJU - Golte (1500 m); planinstvo. Informacije: www.pd-naveza.si/

VIDEM PRI PTUJU - Mangart (2679 m); planinstvo. Informacije: www.pdhaloze.si/

NEDELJA, 15. oktobra

LJUBLJANA - Mala Mojstrovka (2332 m); planinstvo. Informacije: www.aozeleznicar.org/

LJUBLJANA - Učka (Hrv, 1401 m); turno kolesarstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Dovški Križ (2542 m); planinstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Veliki Draški vrh (2243 m); planinstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Krniška glavica (Ita, 1889 m); planinstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

AJDOVŠČINA - V neznano; pohodništvo. Informacije: www.pd-ajdovscina.si

BIZELJSKO - Posavski festival tematskih poti: Po grajski poti; pohodništvo.

BOHINJ - 17. spominski pohod; planinstvo. Informacije: www.grzs.si/

BREŽICE - 22. tek po vinski cesti; tek. Informacije: www.sdsusica.si

BREŽICE - Kamniški Dedec (1663 m); planinstvo. Informacije: http://pdbrezice.si/

DOBROVO - Burnjak; pohodništvo. Informacije: www.pdbrda.si

DOMŽALE - Veliki Draški vrh (2243 m); planinstvo. Informacije: www.pdd.si/

HRPELJE - X-tek Dimnice 2017; tek. Informacije: www.ljudstvotekacev.si

HRPELJE - Kostanjev praznik; pohodništvo.

KAMNIK - Monte Chiavals (Ita, 2098 m); planinstvo. Informacije: www.drustvo-pdkamnik.si

KOMEN - Pohod po poti devetih kalov; pohodništvo.

KOPER - Dnevi odprtih vrat koprskega športa 2017; judo. Informacije: http://sites.google.com/site/judo15majmarezige/

KOSTANJEVICA NA KRKI - Kostanjev piknik; pohodništvo. Informacije: http://pd-polom-kostanjevica.org

KRANJ - Pohod PD Iskra Kranj Čemšenik-Jakob; planinstvo. Informacije: www.planinskodrustvo-iskra-kranj.si/

KRŠKO - Grmada (488 m); pohodništvo. Informacije: www.pdvidemkrsko.si/

KRŠKO - Jesenski festival pohodniških gastronomskih doživetij; pohodništvo. Informacije: www.pckrsko.si

MARIBOR - S kolesom na Urban; gorsko kolesarstvo. brezplačno. Informacije: www.kd-branik.com

MARIBOR - Andraška pot; pohodništvo. Informacije: www.pdplanika.si/

MARIBOR - Toti Europarkovi pohodi: po treh gričih; pohodništvo. Informacije: www.mopa.si

MEDVODE - Mala Ponca (1925 m); planinstvo. Informacije: http://planinskodrustvo-medvode.si/

MIREN - Pohod v Jamlje; pohodništvo. Informacije: www.miren-kostanjevica.si

MORAVČE - 4. tek na Limbarsko goro 2017; tek. Informacije: http://teknalg.dklimbarskagora.si/

MUTA - Menina planina (1453 m); pohodništvo. Informacije: www.pdbricnik-muta.si/

NOVA GORICA - Javornik (1240 m); pohodništvo. Informacije: www.pdrustvo-ptlj.si/Predstavitev/5/planinska-skupina-pt-nova-gorica

NOVA GORICA - Festival pohodništva Goriške: Pohod po oljčni poti Simona Gregorčiča; pohodništvo. Informacije: www.novagorica-turizem.com

POLHOV GRADEC - Po Pavletovi spominski poti; pohodništvo. Informacije: http://pdblagajana.blogspot.com

POLZELA - 30. pohod po poteh Andraža; pohodništvo.

PORTOROŽ - Urbani gladiator for fun Portorož; tek. Informacije: www.fatburn.si

PRESERJE - Vrtača (2181 m); planinstvo. Informacije: www.pd-podpec-preserje.net/

ROGAŠKA SLATINA - Kostanjev piknik; pohodništvo. Informacije: http://pdvrelec.wordpress.com/

RUŠE - Treking v Himalajo okoli osemtisočaka Manaslu; planinstvo. Informacije: http://treking.pd-ruse.si

SENOVO - Kostanjeva nedelja; pohodništvo. Informacije: http://pdbohor.si/

SEŽANA - Steklasova pot; pohodništvo. Informacije: www.pdsezana.org/

SEŽANA - Pohod za srce po Krasu; pohodništvo. Informacije: http://zasrce.si

STARI TRG PRI LOŽU - 7. pohod po Loški dolini; pohodništvo. Informacije: www.loskadolina.info

ŠEMPETER PRI GORICI - Šempeter ob Soči; pohodništvo. Informacije: www.sd-mark-sempeter.si/

ŠENTVID PRI STIČNI - 21. pohod po Lavričevi poti; pohodništvo.

ŠTORE - Pohod; planinstvo. Informacije: http://wp.drustvopohodnikov.com/

ŠTORE - Pohorje in kostanjev piknik; pohodništvo. Informacije: www.publishwall.si/planinsko.drustvo.zelezar.store

TRBOVLJE - Po Sedevčičevi poti; pohodništvo. Informacije: http://pd-kum.si

ŽALEC - Kostanjev piknik na Bukovici; pohodništvo. Informacije: www.pdzalec.si/

ŽELEZNIKI - 4. tek ob Karlovici; tek.

HORJUL - Macesnovec (1926 m); planinstvo. Informacije: www.pd-horjul.si/

PONEDELJEK, 16. oktobra

TRBOVLJE - Cooperjev tekaški preizkus; tek. Informacije: Pavle Kreže, 070 745 108, atletskiklub.rudar@gmail.com; www.zs-trbovlje.si

VELENJE - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo.

STA pripravlja Tedenski koledar športne rekreacije v partnerstvu z Olimpijskim komitejem Slovenije. Ažuriran seznam vseh dogodkov se nahaja na spletnem naslovu http://napoved.sta.si/rekreacija / www.rekreacija.si. Morebitna vprašanja in pripombe lahko naslovite na rekreacija@sta.si. Podatke za brezplačno objavo pošljite na koledar@rekreacija.si.

