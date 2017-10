Dva zadetka in podaja Kopitarja za zmago proti San Joseju

Los Angeles, 8. oktobra - Hokejisti Los Angeles Kings so zmagovito odprli novo sezono severnoameriške hokejske lige NHL. Po zmagi nad Philadelphia Flyers so kralji premagali še kalifornijskega tekmeca San Jose Sharks s 4:1 in to z obilno pomočjo slovenskega zvezdnika Anžeta Kopitarja. Kopitar je bil najboljši igralec tekme z dvema zadetkoma in podajo.