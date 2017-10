Škofja Loka, 8. oktobra - Na območju Škofje Loke sta v soboto v nesreči s terenskim vozilom umrli dve osebi. Nesreča se je zgodila na gozdni cesti na strmem in poraščenem pobočju Lubnika. Voznik je zapeljal na ozko čistino pod cesto in se z vozilom dlje časa prevračal, so danes sporočili s kranjske policijske uprave. Podrobne okoliščine nesreče policisti še ugotavljajo.